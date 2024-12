Gamberorosso.it - "Grandi Langhe si è allargata troppo: stupido mescolare buyer e giornalisti". Marina Marcarino critica il nuovo format

Lesi preparano a inaugurare ilanno vitivinicolo 2025 con qualche novità e più di una polemica interna.giunge, infatti, alla IX edizione e si prepara ad accogliere i professionisti del mondo del vino a Torino il 27 e il 28 gennaio 2025 alle OGR - OfficineRiparazioni di Torino, annunciando unche prevede una maggiore apertura verso aziende,e, per questi ultimi, una sala dedicata per l’assaggio delle nuove annate con il servizio dei sommelier. Il modello sembrerebbe quello delle anteprime toscane. La settimana precedente, invece, si svolgerà, come di consueto, Nebbiolo Prima, giunta ormai alla 29esima edizione con unsempre più esclusivo: una ristretta selezione die influencer - soprattutto internazionali - chiamati ad Alba a degustare e valutare le nuove annate dei vini a base di nebbiolo delle principali denominazioni die Roero.