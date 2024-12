Lanazione.it - Gonnelli, colpo di spugna. Spazzata via l’autonomia: “Pronti al ricorso al Tar”

Valdelsa, 12 dicembre 2024 – Il consiglio metrocittadino si è ufficialmente espresso ieri, approvando la delibera sul ridimensionamento scolastico: si salva, come previsto, il liceo Galileo di Firenze, a scapito dell’istituto comprensivodi Gambassi Terme e Montaione, che dal prossimo anno scolastico verrà accorpato a quello di Montespertoli. A meno che il Tar non si pronunci diversamente, perché (come già preannunciato più volte in passato in caso di esito negativo) le amministrazioni comunali di Gambassi e Montaione sono pronte a fare. L’atto è stato approvato nella seduta del consiglio della Città Metropolitana andata in scena ieri, nella quale è stato reso omaggio con un minuto di silenzio alle vittime della tragedia di Calenzano. Proprio per rispetto nei confronti dei cinque morti e dei numerosi feriti causati dall’esplosione verificatasi nell’area del deposito Eni, la sessione si è limitata a due soli punti dei venticinque dell’ordine del giorno, rinviando gli altri.