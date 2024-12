Ilveggente.it - Europa League, i pronostici del 12 dicembre ore 21:00

, sfida interessante a Lione tra i padroni di casa e l’Eintracht Francoforte: i tedeschi sono a un passo dagli ottavi di finale. Lassù in cima, insieme alla Lazio e all’Athletic Bilbao (che in questo turno scenderà in campo un giorno prima), c’è anche l’Eintracht Francoforte. I tedeschi finora hanno dato il meglio di sé proprio in: quattro vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta per gli uomini di Dino Toppmoller, che corrono veloci pure in Bundesliga (sono secondi, da soli, dietro alla capolista Bayern Monaco)., idel 12ore 21:00 (Ansa) – Ilveggente.itBastano pochi punti per blindare gli ottavi: sarà importante, in tal senso, evitare quantomeno la sconfitta nella sfida con il Lione, che di punti ne ha 3 in meno ed è settimo in classifica.