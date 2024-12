Lanazione.it - Emergenza continua. Medici di famiglia. Sono sempre meno e con troppi pazienti

Leggi su Lanazione.it

, mentre ida assistere e la burocrazia aumentano senza soluzione di continuità. E la cosa che preoccupa di più è che oggi, una ricetta contro questa carenza progressiva e costante, non esiste. Un mestierepiù raro, quello del medico di, la cui assenza anche nello Spezzino comincia a farsi sentire. Asl5 quest’anno è corsa ai ripari due volte, aumentando a 1800 il massimale deiassistiti per una ventina didi base operanti in Val di Magra e Val di Vara, così da evitare ai cittadini di rimanere senza medico. E laddove questo espediente non si è realizzato (Follo e Bolano), è stato creato un ambulatorio provvisorio nel quale a turno i professionisti si recano per visitare irimasti senza dottore. Soluzioni tampone che, a giudicare dal trend negativo degli ultimi mesi, rischiano però di perdere efficacia col tempo.