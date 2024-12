Lapresse.it - Donna investita a Milano, Sala: “Chiudere città a mezzi pesanti? Molto complicato”

laal transito dei“è. Si possono regolamentare in maniera diversa gli orari e queste tragedie devono indurci a riflettere ancora. Chiuderlo mi pare”. Lo ha detto il sindaco di, Beppe, a margine della commemorazione della strage di piazza Fontana, in merito all’incidente avvenuto ieri in cui una 34enne ha perso la vitada un tir mentre attraversava sulle strisce pedonali con i suoi due gemellini, all’incrocio tra viale Serra e viale Scarampo.sull’incidente in cui è morta una 34enne: “Non sta a me dare colpe”Quanto al funzionamento dei semafori, “regolamentare in maniera diversa si può fare, ma bisognerebbe cambiare mezzae non solo. Chi svolta deve vedere se c’è qualcuno che sta attraversando.