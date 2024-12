Anteprima24.it - Conte chiede rinforzi: ecco la strategia del Napoli sul mercato

Tempo di lettura: 3 minutiManca poco a Natale, ma ilnon sembra avere intenzione di fermarsi per le feste. La società, sotto la guida del direttore sportivo Giovanni Manna, è già al lavoro per regalare al tecnico Antonionecessari per affrontare un girone di ritorno che si preannuncia infuocato. Seconda in classifica, a un solo punto dall’Atalanta capolista, la squadra azzurra punta a consolidare la propria posizione e a sognare in grande in Serie A.ha tracciato una linea chiara: per continuare a competere ai massimi livelli, servono innesti chiave. Il primo è un difensore centrale, capace di dare solidità a un reparto che, seppur affidabile, ha mostrato qualche crepa nelle alternative ai titolari. Il secondo è un esterno, elemento indispensabile per le dinamiche tattiche dell’allenatore pugliese, che fa della profondità sulle fasce uno dei punti cardine del suo gioco.