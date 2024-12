Concorrenza ok definitivo alla legge Novità sulle startup Concessioni autostrade alt al rinnovo automatico

Leggi su Ildenaro.it

L’Aula del Senato ha approvato in via definitiva ed è quindi, con 77 voti favorevoli e 40 contrari, il Ddl “annuale per il mercato e la2023”.Il disegno diinterviene su una serie di aspetti dell’economia, che spaziano dalleautostradali allo sviluppo delle start-up innovative, dportabilità dei dati delle “scatole nere” rc autoproroga dei dehors per il 2025 e alle commissioni sui buoni pasto, con un tetto del 5 per i ticket utilizzati dai dipendenti priva (una norma interviene anche sugli alimenti ‘riporzionati’). Una parte rilevante del provvedimento risponde peraltro, nei primi articoli, all’obiettivo Pnrr da conseguire entro il 31 dicembre 2024 che impone la previsione, in questaannuale della, di un quadro normativo per leautostradali, all’interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendo il