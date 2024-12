Sport.quotidiano.net - Certaldo, troppi errori. Beffa nei quarti di Coppa

Castiglionese 10 CASTIGLIONESE: Balli, Viciani, Capogna, Gori, Cecci, Menci, Berneschi, Monteiro Ribeiro, Falomi, Minocci, Bezziccheri. A disp. Antonielli, Nocentini, Parisi, Bergoglio, Scichilone, Banelli, Priorelli, Evangelisti, Brilli. All. Fani.: Gasparri, Pagliai, Signorini, Usai, Lastrucci (90’ Ciappi), Di Benedetto (80’ Innocenti), Zefi (60’ Cito), Bettoni (75’ Iasparrone), Mearini, Cenni (70’ Lebbaraa), Pieracci. All. Corsi. Arbitro: Boeddu di Prato. Rete: 73’ Menci. CORTONA – Una rete a poco meno di venti minuti dalla fine costa all’eliminazione neidiItalia Eccellenza. I viola valdelsani cedono infatti 1-0 sul campo della Castiglionese, attuale capolista del girone B di campionato. La squadra di Marco Corsi si deve però rammaricare per i tantiin fase di ripartenza nel primo tempo, quando senza mai soffrire recupera spesso palla in zone importanti del campo e sfiora il vantaggio con Pieracci.