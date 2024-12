Lanazione.it - Calcio. Terza: Porta a Lucca e Calasanzio in testa

Leggi su Lanazione.it

Pisa 12 dicembre 2024 – Nel girone A diCategoria sono state segnate ventitre reti in otto gare in questa decima giornata del girone di andata. Una sola vittoria interna, tre pareggi, e quattro successi esterni. Al comando ilcon ventiquattro punti nonostante il pareggio in trasferta a Lajatico. Prende così di nuovo vigore la Popolare Cep che sfrutta il fattore campo, batte il Montefoscoli, ottiene l’unica vittoria interna di questo turno e tiene al secondo posto a quota venti. Quota venti occupata da altre due compagini: la Marinese che si impone 0 – 3 al ‘Bronzini’ di gagno contro la Bellani, ed il Fabbrica che vince 1 – 4 al ‘Ridondelli’ contro il Filettole. Duie vittorie esterne di un certo significato. Significato che ha anche lo 0 – 2 con il quale il Marciana vince sul terreno del CB Pisa: la squadra di mister Giannetti c’è e vuole recitare un ruolo da protagonista in questa stagione.