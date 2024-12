Oasport.it - Volley femminile, Novara passeggia sul Lodz e avanza ai playoff di CEV Cup

ha mostrato i muscoli di fronte al proprio pubblico del PalaIgor e si è imposta di forza contro le quotate polacche del LKS Commercecon: dopo il 3-0 firmato in trasferta due settimane fa, le piemontesi si sono replicate tra le mura amiche nel ritorno degli ottavi di finale della CEV Cup diimponendosi con uno schiacciante 3-0 (25-21; 25-19; 28-26) e proseguendo così la propria avventura nella seconda competizione europea per importanza.Le ragazze di coach Lorenzo Bernardi hanno conquistato la qualificazione ai(il turno che precede i quarti di finale), dove se la vedranno contro le turche del Kuzeyboru Aksaray, partendo con i favori del pronostico.ha dominato i primi due set e nel terzo parziale ha saputo recuperare da 9-12, riemergendo anche da un difficile 21-23 e annullando due set-point non consecutivi prima di concretizzare il secondo match-point a disposizione.