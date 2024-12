Calciomercato.it - Vlahovic costa la metà: l’offerta alla Juventus già a gennaio

Tiene sempre bancoContinassa il rinnovo di Dusan, al momento sotto contratto con la Juve fino al 2026Laospita il Manchester City nella super sfida di Champions League, ritrovando diversi elementi rispetto all’emergenza delle scorse settimane e che aveva ridotto all’osso la rosa di Thiago Motta.Dusan(LaPresse) – Calciomercato.itCambiaso ha smaltito il problemacaviglia e potrebbe anche partire dal primo minuto, mentre l’allenatore bianconero ritrova nella lista dei convocati a centrocampo Douglas Luiz e McKennie che partiranno dpanchina. In avanti toccherà a Dusanguidare la ‘Vecchia Signora’ e cercare di ritornare al gol che manca da oltre un mese, considerando anche lo stop per l’infortuniocoscia che ha costretto il centravanti serbo a fermarsi ai box per alcune partite.