Una pistola fantasma «stampata in 3D». Cos'è l'arma sequestrata a Luigi Mangione, il killer del Ceo di UnitedHealthcare a New York

Leggi su Open.online

Una, forsein 3D. Questa èche secondo gli investigatori potrebbe essere stata usata daper sparare al Ceo diBrian Thompson. Un’arma particolare, quasi invisibile alle autorità grazie all’assenza di un numero di serie, che può essere prodotta senza acquistare componenti grazie a una stampante 3D. Il concetto non è nuovo: da molto tempo le armivengono utilizzate da coloro che non vogliono essere tracciati. Ma negli ultimi anni è diventato più semplice produrle. Laè in mano agli investigatori, che tramite accertamenti sulla balistica analizzeranno se è effettivamente quella del delitto di New, se è statain 3D e, o se si tratta di unaassemblata a partire da un kit.