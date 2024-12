Sport.quotidiano.net - Trofeo Sakura: pioggia di medaglie per la Tana delle Tigri a Piombino

Aldiè arrivata unadiper il team "" del maestro Nevio Sabatini. In una competizione di buon livello con 31 società della Toscana ed anche di regioni limitrofe, e più di 400 atleti dai tre ai quattordici anni, gli atleti della società della Costa d’Argento, si mettono in risalto nelle varie specialità di gara portando la "" al primo posto della classifica generale. Il piccolo Ludovico Bonotto di appena tre anni e due mesi, da poco karateka, si mette in mostra nel percorso tecnico ed arriva primo; al gioco tecnico è terzo. Riccardo Palmerini, di cinque anni, cintura bianca, anche lui alla prima gara arriva primo nel percorso e secondo nella prova tecnica. Mirco Castellucci arriva terzo nel kumite e nel kata, per duemeritate.