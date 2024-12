Tpi.it - Teo Mammucari rompe il silenzio e rivela perché ha lasciato lo studio di Belve: “Ho avuto paura”

TeohalodiAll’indomani della messa in onda su Rai 2 della puntata diin cui è andato in scena lo scontro tra Teoe Francesca Fagnani, con il presentatore che ha abbandonato loin cui si registra la trasmissione, il comico e conduttoreile spiegaha deciso di andarsene.Intervistato da Rtl, Teoha dichiarato che Francesca Fagnani “è stata molto gentile e professionale, sia al telefono che nei momenti precedenti l’ingresso in. Ma una volta iniziato il programma, il suo cambiamento di ruolo da donna a conduttrice mi ha creato un certo disagio”.“Avevoche, nonostante l’accordo, l’argomento delicato della famiglia potesse essere sollevato, e per me quella sarebbe stata una situazione emotivamente difficile – ha dichiarato il comico – Lei ha fatto bene il suo lavoro e io ho preso una decisione che, purtroppo, si èta non adatta al contesto.