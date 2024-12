Liberoquotidiano.it - Schlein in tour nelle fabbriche, missione disperata. L'ultima minaccia: "Agli operai ci penso io"

Brugola e martello. Allamanca solo la salopette, magari un po' di grasso sulle mani e in viso, per completare il travestimento da tuta blu. Al momento, ma per carnevale c'è tempo, è semplicemente Elly col parka verde oliva che fa ildellee promette la salvezzache fino a ieri il Pd ha ignorato in nome di batte più importanti: l'antifascismo, i diritti Lgbt, le declinazioni più inclusive delle parole, i bagni gender fluid, la difesa della Costituzione dalle novelle camicie nere, il tifo sfrenato per Kamala Harris, la guerra a chi voleva intestare l'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. Buon volo comunisti e avanti popolo: l'altro giorno la capodem è andata in gita a Pomigliano – mancava il torpedone con “Quel mazzolin di fiori” – tra i martiri di Stellantis, dipendenti (alcuni ancora per poco, putroppo) sacrificati sull'altare dell'auto elettrica che la sinistra in Europa ha glorificato quanto Greta Thunberg.