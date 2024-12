Lanazione.it - Rally, finale di stagione in positivo per Filippo Nannetti

Pisa, 10 dicembre 2024 - Si è chiusa nel migliore dei modi l'annata 2024 per, che sulle strade bianche deldel Brunello ha firmato un'ottima terza posizione di classe5, conquistata con forza insieme a papà Francoed ai comandi della Renault Clio della struttura Kappaerre, vettura che ne ha assecondato le prestazioni durante tutta la. La gara, per il pilota di Chianni ed alfiere di Proracing, si è sviluppata in due fasi: l'avvio è stato moderato, in quanto assente da diversi mesi sulla terra e quindi improntato sul trovare il ritmo e togliersi di dosso la ruggine, mentre la seconda giornata di gara lo ha visto aumentare il passo con il progredire dei chilometri, ed al culmine di una bella sfida con gli avversari di classe andare ad arpionare la medaglia di bronzo, oltre al quarto posto di gruppo RC5N, così da dedicare il risultato all'amico Maurizio Morelli, prematuramente scomparso recentemente, e mandare in archivio sia il Val d'Orcia sia la gara di casa, il Casciana Terme, conclusi al di sotto delle aspettative.