Liberoquotidiano.it - Pupo in Russia alla tv di Putin: il video che è diventato un caso di Stato | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Enzo Ghinazzi, in arte, lace l'ha sempre avuta nel sangue. e nelle tasche. L'interprete di Gelato al cioccolato non ci ha pensato due volte ed è volato a Mosca per presentare la sua nuova canzone Insieme, nello studio televisivo di1, il principale canale televisivo pubblico russo. Questa scelta ha causato una serie di polemiche, il primo ad attaccarlo èGiuseppe Candela, giornalista di Dagospia e del Fatto Quotidiano, che su X ha lo ha criticato aspramente:"C'è chi per soldi se ne f***e di tutto. Tipo. Insieme, per citare la brutta canzone con cui si esibisce, non possono più stare figli e genitori morti, ammazzati proprio da chi paga l'emittente in cui stai cantando con il sorriso".ha ricevuto il messaggio ed ha risposto a modo suo, per dimostrare come non ci sia fondamento nella polemica per quella sua partecipazionetv russa.