Ilgiorno.it - Musical sulla bellezza del pianeta. A teatro si parla di valori ambientali

Nuovo appuntamento di Accendi il Natale. Sabato alle 21 aldi via Dante andrà in scena ilIl dono di Gea, un progetto che invita a riscoprire i, spesso trascurati o calpestati in nome del profitto. "Il dono di Gea è molto più di un semplice- dice il regista Vincenzo Rasulo -, è un appello alla coscienza collettiva, un incanto che ci sprona a riscoprire ladel nostroe a impegnarci per proteggerla". Il lavoro è stato ideato e scritto da Alessandro Grosso, i testi delle canzoni sono di Susanna Zucchelli, i costumi di Stefania Pravato, la coreografia di Eleonora Ubertis Albano e Martina Bolognini, la scenografia di Ambrapoint. Gli interpreti sono Susanna Zucchelli (Gea), Federica Passoni (Fata Buona Coscienza), Mario Tahtouth (MagoMagoso), Stefania Pravato (Folletto) e il corpo di ballo A tutta danza.