Lanazione.it - Morte del parà Scieri, in appello pene rideterminate per Panella e Zabara

Firenze, 11 dicembre 2024 – I "nonni" Alessandroe Luigiresponsabili delladi Emanuele, l'allievo paracadutista originario di Siracusa il cui cadavere venne rinvenuto nella caserma Gamerra di Pisa il 16 agosto del 1999. Con la sentenza emessa questa mattina, la corte d'assise d'di Firenze ha rideterminato la pena a 22 anni pere 9 anni e 9 mesi e 10 giorni per, confermando le provvisionali per la famiglia. In aula, ad attendere il verdetto, c'era il fratello di, Francesco, oggi medico, da sempre impegnato per la ricerca della verità. "Siamo convinti che siano loro i responsabili", ha detto annunciando il ricorso in Cassazione, sul fronte civile, dopo la sentenza che ha assolto, nel penale, un terzodella Folgore, Andrea Antico.