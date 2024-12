Ilfattoquotidiano.it - Migranti, premio alla Rete solidale e il sindaco di Trieste lascia la sala. Ecco il discorso dell’attivista che ha indignato le autorità

Durante la consegna del San Giusto d’Oro, ilche Assostampa Friuli Venezia Giulia ha assegnato quest’anno all’imprenditore Enrico Samer, le associazioni delladiha ricevuto la Targa speciale per l’impegno profuso a favore dei, dei fragili e degli indigenti. Un riconoscimento indigesto per l’amministrazione di centrodestra della città, da sempre restia a dialogare con i volontari solidali coi, tanto che ilRoberto Dipiazza hato la cerimonia alle prime critiche espresse da una rappresentante della.A prendere la parola è stata Marianna Buttignoni, attivista di Linea d’Ombra, associazione di volontari che da anni accoglie, assiste e rifocilla chi ha appena attraversato il confine e arriva in piazza della Libertà, nei pressi della stazione e degli ex magazzini portuali in rovina, indegno riparo deiche il comune ha più volte sgomberato senza tuttavia approdare a una soluzione.