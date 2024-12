Oasport.it - Matteo Berrettini e la lettera aperta al tennis: “Sei l’amore della mia vita”

Siamo ormai negli ultimi periodi di stacco delinternazionale. Fra poco si entrerà nel 2025 e si guarderà all’Australian Open, ma intanto i giocatori si ricaricano le proprie batterie. E la ATP racconta a cuore aperto i propri protagonisti, come.Ilta azzurro ha vissuto un 2024 di rinascita dopo due anni negativi: tre tornei in singolare vinti e la Coppa Davis da vero e proprio agobilancia, sia nella fase a gironi che a Malaga in cui ha spalleggiato Jannik Sinner in maniera implacabile. La massima federazionetica gli ha chiesto di scrivere una vera e propriaal, chiedendogli cosa significhi per lui, per la serie ‘Love letter to’E ne è uscita unaemozionante da parte del romano, parlando del suo approccio con la disciplina da piccolo assieme al fratello fino ai momenti più difficili, ma sottolineando come ne sia valsa la pena subire queste batoste e sacrificarsi per questo sport.