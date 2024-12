Lettera43.it - Malattia del Congo, verifiche su una donna rientrata a Cosenza dal Paese africano

Leggi su Lettera43.it

in corso su unadi, che ha accusato febbre e dolori dopo esserein Italia dal: i campioni prelevati nell’ospedale della città calabrese, inizialmente inviati allo Spallanzani di Roma, verranno analizzati nei prossimi giorni. «Nessun allarme, solo», ha fatto sapere il ministero della Salute.Presidio sanitario in(Getty Images).I medici dinon sono riusciti ad arrivare a una diagnosiDopo quello di Lucca, ecco dunque un altro caso con sintomi riconducibili alla misteriosadel. Come ricostruito da Repubblica, la– che ha lavorato a Kinshasa – èin Italia una decina di giorni fa ed è stata ricoverata dopo aver accusato febbre e dolori. Le sue condizioni sono successivamente migliorate. Ma, considerato il suo arrivo dale il fatto che i medici non sono riusciti ad arrivare a una diagnosi, è stato deciso di procedere con dei controlli di laboratorio.