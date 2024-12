Luminarie di Natale commercianti del Vomero in rivolta Georgia Forte | Lasciate al buio le vie dello shopping

Leggi su Ildenaro.it

“Stiamo ricevendo decine di chiamate dainostri soci, profondamente indignati perché, a parte la zona pedonale, le stradesono rimaste ancora una volta al” –, presidente della delegazione Confcommercio-Arenella, esprime così la rabbia deidella V Municipalità – “E’ assurdo che proprio le strade dove è concentrato il commercio tradizionale di vicinato siano statealper: solo per fare un esempio, il tratto finale di via Luca Giordano, via Kerbaker, via Cimarosa, l’intera area intorno a Piazza Medaglie d’Oro, il rione Alto. Queste sono le strade dove resistono i negozi di vicinato, lottando contro la crisi, le vendite online e la concorrenza delle grandi catene : è questo il modo in cui vogliamo aiutare i piccoli?”“Va benissimo illuminare l’area pedonale Scarlatti-Giordano, – prosegue– ma bisogna tutelare anche le centinaia di piccole imprese che danno vita al quartiere.