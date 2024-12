Ilfattoquotidiano.it - Luigi Mangione, urla in tribunale durante la prima udienza per l’estradizione verso New York. Negata la libertà su cauzione

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, il 26enne arrestato ieri con l’accusa di avere ucciso il CEO di UnitedHealthCare, Brian Thompson, si è opposto alnello stato di Newlain undella Pennsylvania. Mentre veniva scortato all’interno deldi Hollidaysburg,ha gridato: “Questo è completamente fuori dal mondo. un insulto all’intelligenza del popolo americano”, aggiungendo che non renderà facile il lavoro alle autorità giudiziarie.l’, l’accusa ha richiesto il via libera perper svolgere il processo a New, ma per ora è stata ottenuta solo la negazione della, lasciandoin custodia. In aula, il giovane ha mostrato segni evidenti di nervosismo: si muoveva continuamente sulla sedia e si mordeva ripetutamente le labbra.