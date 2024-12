Oasport.it - LIVE Wolfsburg-Roma 6-1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: eliminata la squadra giallorossa, quattro gol di Jonsdottir

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.40 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo!20.38 Laregge per un solo tempo, nella ripresa crolla sotto i colpi di untroppo forte allo di rosa e di qualità disponibile in panchina. Dopo la Juventus, fuori anche ladalla. Resta l’ultimo turno solo per le statistiche contro il Galatasaray.96? Finisce la partita,6-1.dalla.94? Gol di, quarta rete per la giocatrice,6-1.92? Sfiorato il sesto gol con Endemann.90? Gol di, tripletta per la giocatrice del5-1.88? Dentro Wedemeyer per il.86 Gol di, cross perfetto dalla destra che trova l’attaccante in posizione da rete,4-1