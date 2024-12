Infobetting.com - Lione-Eintracht Francoforte (Europa League, 12-12-2024 ore 21:00 ): formazioni, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

In costante ascesa su tutti i fronti e attualmente nelle prime 8 squadre del girone diedsi affrontano in quello che è il big match di questo sesto turno di gare. I Gones vengono dalla comoda vittoria di Angers, in cui hanno liquidato senza troppi problemi un avversario in crescita e capace di vincere a Monaco giusto poche .InfoBetting: Scommesse Sportive e