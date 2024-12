La Savino Del Bene si rituffa in Champions | a Palazzo Wanny arriva Stoccarda

Leggi su Corrieretoscano.it

SCANDICCI – Nuova tappa europea per laDelScandicciLe ragazze di coach Gaspari, ancora galvanizzate dal successo casalingo in campionato contro la Numia Vero Volley Milano, dovranno cercare di difendere il primato nella Pool E diLeague.Al momento Herbots e compagne sono infatti a punteggio pieno dopo le prime tre gare disputate, con un bottino di 9 punti e addirittura 0 set persi. La sfida che andrà in scena avedrà le toscane contrapposte all’Allianz Mtv Stuttgart, compagine già sconfitta nella sfida di andata giocata lo scorso 13 novembre.Le tedesche di coach Kostantin Bitter si trovano al terzo posto della pool con 3 punti, a pari merito sia con le rumene del Cso Voluntari 2005 che con le polacche del Bks Bostik Zgo Bielsko-Biala. Si tratta infatti di una situazione ancora estremamente aperta quella alle spalle delle scandiccesi, con le tre formazioni sopracitate ancora in piena lotta per strappare un pass per la fase successiva del torneo.