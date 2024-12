Ilfattoquotidiano.it - “La ruota gira, un po’ ce lo aspettavamo”: Paola e Chiara ricevono il Tapiro d’Oro per la loro esclusione dal Festival di Sanremo

È cominciato con l’annuncio dei cantanti in gara il countdown che porterà aldi2025. Saranno 30 gli artisti che si esibiranno sul palco dell’Ariston dall’11 al 15 febbraio, ma sono molti di più i cantanti che invece sono stati esclusi da Carlo Conti, conduttore della kermesse musicale, e che quindi non prenderanno parte aldella canzone italiana. Tra i ‘no’ ci sono ancheIezzi, lo storico duo pop italiano già vincitore deldi1997, nella categoria Nuove Proposte.La proposta inviata dalle due sorelle, infatti, sarebbe stata scartata dal conduttore. Una delusione all’apparenza cocente, ma che è valsa al duo un riconoscimento speciale: il primodi Striscia La Notizia. Non ne avevano mai ricevuto uno, infatti, e lo ricorda subito la stessa: “Ma sa che è il nostro primo, Staffelli?”, chiede infatti la giudice di X Factor.