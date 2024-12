.com - Juventus-Manchester City 2-0, Vlahovic e McKennie stendono Guardiola

Leggi su .com

(Adnkronos) – Notte magica per laallo Stadium. Nella sesta giornata di Champions League, i bianconeri battono il2-0 e conquistano tre punti fondamentali per la propria classifica. Decisivi i gol, tutti nel secondo tempo, di Dusanal 53? e di Westonal 75?. Con questa vittoria Thiago Motta sale a quota 11 punti rimanendo in piena zona playoff, a sole due lunghezze dall’ottavo posto che vale l’accesso diretto agli ottavi di finale. Rimane a 8 punti invece, che continua a vivere il periodo più nero della propria carriera con una sola vittoria in dieci partite. Pronti via ed è subito ila prendere in mano il pallino del gioco. Laperò pressa alta e limita il palleggio inglese, che non riescono mai a trovare l’imbucata giusta per Haaland.