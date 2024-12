Ilfoglio.it - I neonazisti attentatori? Non uscivano di casa senza il permesso della mamma

Leggi su Ilfoglio.it

La notizia èscorsa settimana: sgominata cellula neonazista a Bologna. Dodici arresti e venticinque indagati legati a un gruppo di suprematisti denominati “Werwolf Division”: progettavano atti terroristici, istigazione a delinquere e azioni violente, fra le quali un attentato alla premier Giorgia Meloni – messa così, sembra la dimostrazione eloquente di quanto il governo Meloni sia nei fatti centrista, deluda a destra, e l’opposizione a Meloni la fanno più idi Elly Schlein. Secondo quanto si è letto nelle ore degli arresti, “il gruppo suprematista, neonazista e negazionistaShoah puntava a sovvertire l’attuale ordinamento per instaurare uno stato etico e autoritario incentrato sulla razza ariana. . Una cellula organizzata, già in grado di colpire arruolando lupi solitari via Telegram”.