Harry Potter, ecco chi è l'erede "ideale" di Lord Voldemort

I fan puristi e affezionati alla saga cinematografica probabilmente avranno sbarrato gli occhi alla notizia di un rifacimento della storia per il piccolo schermo. I protagonisti di “” hanno fatto compagnia a intere generazioni, grazie ai numerosi capitoli usciti al cinema, agli incassi record e agli attori che hanno interpretato i personaggi principali. Un vero e proprio pezzo del cinema, evidente anche per chi non ha mai amato particolarmente la storia o il genere. A oggi sappiamo che diventerà realtà una serie tv incentrata su “”: i casting sono aperti, Warner Bros e HBO hanno confermato l’ordine e l’interesse per questo “reboot”, pronto a vedere la luce nel 2026.: l’attore della saga originale ha un nome in mente per quel personaggio Non essendo più coinvolti gli attori originali, è un lavoro molto delicato quello legato ai casting per scegliere quale attore può impersonare, al meglio, i vari ruoli disponibili.