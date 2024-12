Oasport.it - Gabriele Minì promosso in Formula 2 dal team Prema: nel 2025 prenderà il posto di Antonelli

Alle spalle di Andrea Kimi, pilota ufficiale Mercedes inUno a soli 18 anni, prosegue il percorso di crescita di altri giovani talenti italiani in rampa di lancio che si avvicinano progressivamente alla massima serie. Uno di questi risponde al nome di, reduce da un’ottima stagione in3 edalin2 per il.Il diciannovenne siciliano dell’Academy Alpine, dopo aver lottato per il titolo fino all’ultima gara del campionato a Monza (arrivando secondo dietro al connazionale Leonardo Fornaroli), si è già tolto la soddisfazione di esordire nella categoria cadetta prendendo ildi Oliver Bearman (chiamato dalla Haas in F1 per sostituire lo qualificato Magnussen) nel weekend di Baku e centrando un brillante terzonella Sprint Race.