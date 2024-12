Lanazione.it - Furti sull'Amiata: Lega chiede più carabinieri e critica gestione locale

Leggi su Lanazione.it

Dell’ondata diche si stanno registrandoe della necessità di piùne hanno parlato i rappresentanti dellaamiatina al sottosegretario al ministero dell’Interno Nicola Molteni (esponente della). A incontrare il deputato in Questura sono stati il segretario del carroccio amiatino Gilberto Alviani, insieme a Luca Salvadori, del direttivo, che hanno portato all’attenzione del Sottosegretario la grave situazione deiche sta colpendo l’area amiatina e la necessità di rafforzare la presenza delle Forze dell’ordine. "Come avevamo annunciato settimane fa, abbiamo portato la questione della ex Compagnia deidi Arcidosso e la richiesta di una maggiore presenza delle Forze dell’ordinedirettamente all’attenzione della politica nazionale – dice Alviani –.