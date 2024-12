Movieplayer.it - Endless Love, anticipazioni 12 dicembre: Leyla in gravi condizioni, Kemal e Ayhan cercano il colpevole

Leggi su Movieplayer.it

Ecco ledella soap turca in onda su Canale 5 domani alle 14.10 circa: la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il martedì e il giovedì in prima serata. Anteprima della trama diper la puntata in onda giovedì 12alle 14.10 su Canale 5: Mehmet salva Emir. La soap è stata premiata con l'International Emmy Award. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto dell'episodio precedente La casa die Nihan, simbolo del loro futuro insieme, viene devastata da un incendio appiccato dagli scagnozzi di Emir. Intrappolato tra le fiamme,lotta per sopravvivere, ma la situazione sembra senza via d'uscita. Nihan, arrivata sul posto, ignora le suppliche di Emir di restare fuori e si precipita nell'edificio .