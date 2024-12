Laprimapagina.it - Doccia fredda per Atalanta e Inter in Champions: scivolano in classifica

Leggi su Laprimapagina.it

Unasia per l’di Gasperini sia per l’di Inzaghi. La Dea si è arresa in casa contro il Real Madrid, mentre i nerazzurri hanno perso allo scadere contro il Bayer Leverkusen abbandonando il secondo posto e lasciandolo proprio ai tedeschi, avanti per la differenza reti. Le italianeingenerale. L’si trova al quarto posto e oggi potrebbe essere scavalcata anche da Barcellona e Borussia Dortmund. Pesante la caduta dell’in casa con il Real Madrid. I bergamaschi ora sono noni ine se finisse adesso la fase a girone unico sarebbero ai playoff per un solo punto.Laaggiornata diLeague.1. Liverpool 18 (d.r. +12)*2. Leverkusen 13 (d.r. +7)*3. Aston Villa 13 (d.r. +6)*4.13 (d.r. +6)*5. Brest 13 (d.