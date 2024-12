Panorama.it - Crisi auto, colossi al palo, arrivano i brand "famigliari". Il caso Cmc.

Piattaforma cinese, motore giapponese, elettronica tedesca, stile italiano. Anche con sette posti. Davvero un piacere, in un momento distorica del settoremobilistico, vedere presentarsi un nuovo marchio, la cui gamma è stata mostrata ieri a Milano e che pare voler tornare a vendere aglimobilisti le vetture che questi chiedono in termini di caratteristiche e rapporto qualità/prezzo, e non quelle che vuole rifilarci a tutti i costi la Commissione Ursula. Si tratta di Cirelli Motor Company (Cmc), e per levare qualsiasi dubbio queste sono state le parole di Giorgio Boiani (responsabile dello sviluppo della rete), ai giornalisti presenti: “Non cercheremo mai di nascondere il fatto che lenascono in Cina” ha detto il manager, spiegando “ma una volta arrivate a Bergamo, la rifinitura e il completamento a cui sono sottoposte è davvero importante nei componenti, tanto che possiamo definirci un marchio sartoriale.