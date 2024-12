Ilfattoquotidiano.it - Criptovalute, “The Rock Trading” era una scatola vuota sin dalla fondazione: bilanci falsi, favori agli amici e “clienti colombiani”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

dell’exchange italiano diThe(Trt), i cui due soci-amministratori Andrea Medri e Davide Barbieri sono stati arrestati oggi su mandato della Procura di Milano, eranosindell’azienda nel novembre 2017. L’attività per anni è stata condotta con il sovvertimento totale delle regole di separazione tra i conti della società e quelli dei 18milache vi hanno riversato 65,8 milioni di euro in criptoattività e denaro contante, dei quali gli inquirenti sono riusciti a recuperare solo 500mila euro circa in alcunedepositate su “chiavette” digitali, i cosiddetti wallet. Lo schema usato perficarli, secondo la Procura che ha chiesto gli arresti per pericolo di fuga su accuse di bancarotta fraudolenta, false comunicazioni sociali, formazione fittizia del capitale e infedeltà patrimoniale, è esattamente quello che il Fatto ha indicato sin dall’articolo del 20 febbraio 2023, appena tre giorni dopo l’interruzione dell’attività della piattaforma digitale che ha impedito a migliaia di risparmiatori di recuperare i loro risparmi.