Corridonia ricorda Del Bianco | Grande protagonista dell’arte

È stato un legame forte quello trae lo scultore Egidio Del, scomparso a 73 anni, il cui funerale verrà celebrato oggi alla Chiesa di Santa Croce a Macerata. Fu proprio lui, infatti, insieme con Bruno Mariani e l’architetto Mario Montalboddi a dare vita all’associazione culturale "Forma e Materia" nel novembre 2022, che tra gli scopi aveva quelli di creare una Biennale di Scultura "en plein air" da allestire al parco di Villa Fermani e dare il via ad un progetto di rigenerazione urbana attraverso le opere d’arte. "L’idea così come il nome, Forma e Materia, è arrivata da lui – lo hato Montalboddi – siamo partiti nel 2020 come comitato con la prima edizione, e l’anno dopo abbiamo celebrato lo storico evento del Premio Lanzi del ’61 dove Egidio fu, da tramite con la famiglia dell’allora vincitore Loreno Sguanci.