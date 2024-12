Lapresse.it - Congo, l’Oms sulla malattia misteriosa: “Malaria nell’80% dei test”

Lainsembra collegata alla. E’ quanto risulta dai primi dati raccolti dal(Organizzazione mondiale della sanità). “Dei 12 campioni iniziali raccolti, 10 sono risultati positivi alla, anche se è possibile che siano coinvolte più malattie. Saranno raccolti e analizzati altri campioni per determinare la causa o le cause esatte”, ha detto Tedros Adhanom Ghebreyesus, a capo del, in merito allanon identificata in una zona remota del. Oltre l’80% dei campioni racconti è quindi risultato positivo alla. Le indagini del team di specialisti dele dei Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie sono ancora in corso.