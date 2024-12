Gqitalia.it - Cent'anni di solitudine è diventato una serie Netflix, immensa, indimenticabile e bella quanto il libro

diè uno dei romanzi latinoamericani più famosi al mondo, unamato da milioni di persone, una storia che trascende ed è avvertita come universale, un racconto che sa essere ancora attuale a più di 50dalla sua pubblicazione originale, nel 1967.Da oggi, poi,diè anche unain streaming, l'ultima delle grandi produzioni internazionali di, un titolo ricco nei dettagli, colori, simboli, pieno dello stesso realismo magico racchiuso nelle pagine dele che accompagna la storia di José Arcadio Buendía, della sua famiglia e della costruzione di Macondo.La storia, per chi non avesse mai letto il romanzo, è quella di una famiglia condannata alla, come se fosse una maledizione innescata dalla decisione dei genitori, José Arcadio e Úrsula, e addossata ai figli, che vediamo crescere assieme al luogo in cui sono nati, Macondo, ognuno con il proprio destino.