Zon.it - Cava de’ Tirreni: furto sventato dai vicini di casa, indagano le forze dell’ordine

Un tentativo diè statograzie alla prontezza e alla collaborazione deidinella frazione di Santa Lucia, ade’. Giorni fa, una coppia di ladri ha cercato di introdursi in un appartamento, cercando di rompere una finestra. Il rumore ha attirato l’attenzione dei, che hanno immediatamente segnalato la presenza sospetta.La segnalazioneLa coppia vittima del tentativo di intrusione ha denunciato l’accaduto alle, che ora stanno indagando per identificare i responsabili. Questo episodio evidenzia l’importanza e l’efficacia dei controlli di vicinato, un sistema sempre più attivo nella città metelliana. Gruppi di cittadini collaborano per monitorare il territorio e segnalare tempestivamente situazioni sospette, contribuendo alla sicurezza locale.