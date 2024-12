Ilfattoquotidiano.it - Caos Corea, la democrazia di Seul è malata? “È l’esatto contrario, popolo e Parlamento hanno dimostrato di non accettare colpi di mano”

“Le istituzioni delladel Sudretto e la società civile haancora di non essere disposta adpresidenti che rifuggono dalle loro responsabilità”. Parola di Francesca Frassineti, docente di storia dell’Asia orientale contemporanea presso la Ca’ Foscari e ricercatrice dell’ISPI.La decisione di imporre (e poi ritirare) la legge marziale sembra un gesto esasperato. Cosa ha spinto Yoon Suk-yeol, un ex giurista, a introdurre una misura tanto scivolosa?Sì è stato un gesto estremo, potremmo definirlo un sucidio politico. Yoon infatti è stato il procuratore generale che ha guidato il procedimento giudiziario che ha portato all’impeachment dell’ex presidente Park Geun-hye. Nessuno all’interno del suo partito lo ha sostenuto. Ha utilizzato metodi che fanno riecheggiare un’epoca autoritaria molto diversa dalladel Sud attuale che non sono più accettabili dalla popolazione ma nemmeno dal suo partito.