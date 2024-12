Thesocialpost.it - Calenzano, l’audio del primo testimone che lancia l’allarme per l’esplosione: “Sto tremando”

avvenuta al deposito Eni diha scosso la zona, lasciando gli autotrasportatori presenti sotto shock. Tra loro, Simone, che ha immediatamentetonella chat di camionisti “Cisternai Toscana-Umbria”. “C’è stata una botta”, ha scritto Simone nel messaggio vocale, ancora tremante. “Ero andato per prenotarmi, è venuto giù tutto. Sto ancora. Sono salito sul camion e sono scappato”.Leggi anche: Esplosione, l’accusa dei pm: “Condotte scellerate”. Perquisita sede ditta di manutenzionescioccante delL’autotrasportatore era appena arrivato al deposito per caricare quando si è verificata. Si trovava nell’area dei controlli, dopo aver consegnato il tesserino identificativo, quando ha sentito il boato. Simone, senza esitazione, è risalito sul suo camion, ha messo in moto ed è fuggito dal luogo dell’incidente.