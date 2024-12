Ilgiorno.it - Caldaia rotta, asilo chiuso. Ora interventi nell’edificio

, bimbi al freddo: giornata di "vacanza" ieri per i piccoli della scuola materna Collodi di via Boves. È stato il sindaco Antonio Fusè ad emettere l’altro pomeriggio un’ordinzanza urgente, dopo che nella scuola era stato riscontrato il malfunzionamento dell’impianto: "Nella giornata di oggi - vi si legge - si è verificata una rottura di un componente dellache ha causato l’interruzione dell’impianto di riscaldamento all’interno del plesso Collodi. Sono intervenuti immediatamente i tecnici. Considerato che il guasto comporta che le temperature all’interno dell’edificio non siano conformi all’attività didattica si è valutato, insieme alla dirigente scolastica, di disporre la chiusura del plesso per tutta la giornata di martedì". Il guasto si è rivelato poi più serio del previsto, e si è scelto di procedere alla sostituzione dell’intero impianto.