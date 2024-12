Oasport.it - Calcio femminile, tracollo Roma in Champions League! Il Wolfsburg vince 6-1, giallorosse eliminate

Un’uscita di scena che fa malissimo. Lacrolla in casa deled è aritmeticamente eliminata dalla2024-2025 di. Un responso molto duro per una squadra crollata completamente nel secondo tempo. Nessuna squadra italiana sarà quindi della partita nel turno successivo.L’inizio è oltremodo turbolento per le ragazze di Alessandro Spugna, costrette a fare gli straordinari al cospetto di avversarie subito motivate a infilare la palla in rete nel più breve tempo possibile. Il primo brivido arriva dopo appena 120 secondi quando, sugli sviluppi di un corner, Beerentsyen colpisce in pieno la traversa, stessa sorte capitata pochi istanti dopo a Popp nel prosieguo dell’azione. Ma il goal è nell’aria. Non a caso al 6’ la stessa Popp raccoglie un pallone in profondità, entra in area ed approfitta della luce concessa da Minami per tirare: la conclusione s’infila così nel sette, superando Caesar.