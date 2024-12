Ilnapolista.it - Buffon: «Sarebbe presuntuoso dire che sono il miglior portiere della storia, ma ce ne sono stati pochi come me»

Gianluigiha descritto la sua carriera nel libro ‘Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi ‘, presentato a Roma. Nel libro racconta dettagli che ancora oggiinteressanti. Marca lo ha intervistato.Leggi anche:: «Tre anni fa dissi ad Agnelli che avrei preso Motta alla Juve, ma sostituisce un mostro sacroAllegri»: «Sarri era la scelta giusta per quel chedovuto essere il progettoJuve»Ti manca il calcio?«Il calcio non mi manca. Non mi mancano le partite perché non rivivrò mai più le emozioni che ho provato da protagonista del calcio, con enormi responsabilità».Il ruolo del:«Devi avere bravura e carattere, devi essere masochista, devi solo difendere, non hai quasi mai la vera soddisfazione di segnare un gol o di far registrare qualcosa di importante.