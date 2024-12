Ilfattoquotidiano.it - Bressanone, la baby-sitter è ubriaca sulla panchina: i carabinieri soccorrono una bimba di due anni

Una tranquilla serata si è trasformata in un intervento di salvataggio per duediche, liberi dal servizio hanno prestato soccorso a una bambina di appena due. La piccola era sotto la responsabilità di una bambinaia di 55, trovatae priva di sensi in pieno centro città. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di martedì, quando i due, durante una passeggiata, hanno notato una donna in condizioni allarmanti, sdraiata sul marciapiede. Avvicinatisi per verificare la situazione, hanno scoperto accanto a lei una bambina visibilmente disorientata. Ihanno immediatamente preso in custodia la bambina, mettendola in sicurezza, e hanno allertato i colleghi in servizio. La donna, identificata come la bambinaia incaricata di accudire la piccola, era in evidente stato di ebbrezza, con incapacità totale di prendersi cura di sé stessa e, tanto meno, della bambina.