Oasport.it - Basket, Venezia ko in casa con Lubiana: si complica la strada in Eurocup

Leggi su Oasport.it

Sconfitta pesante per l’Umana Reyerin. Gli orogranata incassano la loro sesta sconfitta continentale cedendo al Cedevita Olimpiaper 75-80, grazie ai 23 punti di Lemar e una gran partenza che ha costretto i padroni disempre ad inseguire. Non bastano i 20 a testa di Kabengele e Parks, la Reyer fallisce così l’aggancio alla zona playoff del girone B.Primi minuti in cuifa fatica a trovare la via del canestro. Lemar è il principale artefice del break iniziale del Cedevita, che vola sullo 0-8, il primo canestro dei lagunari è di Wiltjer. Sloveni che toccano anche il +12 con una tripla di Lemar (4-16 al 5?), da lì però rallentano il ritmo einizia a entrare in partita: parziale reyerino di 11-2 in due minuti e partita he si riapre. Stepanovic però riallontana la squadra di Spahia fino al 17-27 del 10?.