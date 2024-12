Ilrestodelcarlino.it - Assistenza domiciliare e asilo nido: tariffe 2025 senza aumento inflazione

L’e l’sono i più onerosi dei servizi comunali a domanda individuale, di cui la Giunta municipale ha approvate leper l’esercizio. I fruitori dell’coprono i costi per il 77,92%, gli utenti dell’per il 79,46%. Per quasi tutti gli altri servizi a domanda individuale, la quota parte spettante al cittadino utente è inferiore. Considerata la rilevanza sociale dei due servizi di cui sopra, l’amministrazione ha deciso di renderli più accessibili, escludendoli dall’del tasso diprogrammato. Come si legge nel verbale della delibera di Giunta, lo scopo per l’è di "agevolare il rientro al lavoro delle neo mamme", per l’"evitare l’esclusione dall’sociale di chi non ha la possibilità di pagare".