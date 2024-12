Uominiedonnenews.it - Anticipazioni Uomini e Donne: Ciro Lascia Il Programma!

ildopo un bacio tra Martina e Gianmarco. Francesca sceglie di rimanere ma senza corteggiatori!È stata registrata da poche ore una nuova puntata di. Al centro dell’attenzione c’è stata Martina con il suo trono, perchéha deciso di abbandonare lo studio e il. Non si sa se tornerà, mentre Francesca è rimasta nelma il suo percorso è ancora in bilico.va via dal trono di Martina!Nel corso della puntata da poco registrata di, al centro dell’attenzione c’è stata Martina. È stato innanzitutto mostrato un filmato proveniente dalla registrazione precedente. Infatti Martina e Gianmarco si sono incontrati in camerino, si sono chiariti e lui l’ha baciata. Lei ha ricambiato il bacio sotto gli occhi diche ha guardato il filmato in studio.